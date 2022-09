Naast het gerenoveerde stadhuis is deze week een toilet geopend voor minder validen. De ingang ligt aan de Kapelstraat waar eerder een apart toiletgebouwtje stond. Dat werd gesloopt om ruimte te maken voor de uitbreiding van het stadhuis dat aan die kant een lift kreeg tegen de buitengevel.

Het nieuwe toilet is 24 uur per dag toegankelijk. Bezoekers kunnen het toilet openen met hun bankpas. Toiletbezoek kost vijftig eurocent. De gemeente laat weten ook nog andere locaties te onderzoeken voor meer openbare toiletvoorzieningen.

Een overzicht van alle beschikbare toiletten in Leiden staat op www.hogenood.nl/kaart en is ook te raadplegen via de HogeNood app.