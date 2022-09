De vijftienjarige jongen die half augustus van de bodem van zwembad Poelmeer in Oegstgeest werd gehaald en overleed, is slachtoffer van een noodlottig ongeval. Dat concludeert de politie na 'uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het incident', laat een politiewoordvoerder weten. Het onderzoek is daarmee afgerond.

Voor het onderzoek heeft de politie veel getuigen gehoord. Daaruit zijn geen strafbare feiten naar boven gekomen en de politie heeft dan ook geen verdachte aangemerkt. De Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH), die zwembaden controleert op het naleven van veiligheidsregels, kwam eerder al tot de conclusie dat het zwembad niets te verwijten viel. De Afghaanse jongen was op 11 augustus samen met een vriendje in het zwembad toen hij op de bodem van het zwembad werd gevonden. Een badmeester haalde hem uit het water en startte met reanimatie. De tiener is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een aantal dagen later is overleden.