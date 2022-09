De gemeente Leiden heeft de plannen vastgesteld voor drie grote woningbouwprojecten in de Lammenschansdriehoek. Het gaat om het plan voor 'Kappa' dat samen met het al eerder vastgestelde bouwplan 'Omega' één groot gebouw omvat met in totaal 275 woningen.

Een ander plan waarvoor het college het ontwerpbestemmingsplan nu heeft vastgesteld gaat over de locatie waar nu nog aannemingsbedrijf Schouls is gevestigd. Daar komen maar liefst 780 woningen.

De nieuwbouw verrijst naast studentencampus Yours waar ruim 1.500 appartementen zijn gebouwd voor jongeren. De woningen die nu worden toegevoegd aan het gebied zijn voor volwassenen en gezinnen. "We gaan hier eigenlijk een nieuwe woonwijk bouwen", zegt bouwwethouder Terpstra.

De bouwplannen Kappa (161 appartementen) en Omega (114 appartementen) die langs de Lammenschansweg worden ontwikkeld, hebben twee verschillende eigenaren, maar delen dezelfde architect. De ontwikkelaars trekken bij de bouw samen op, waardoor er zo integraal mogelijk kan worden gebouwd. Dat moet ook wel want Kappa en Omega delen onder andere een daktuin en een gezamenlijke parkeergarage voor 163 auto's. Op de begane grond van de woongebouwen komen winkels en maatschappelijke voorzieningen.

Naast Kappa en Omega ligt aan de kant van de Lammenschansweg de Zirro-locatie. Bij de Kanaalweg ligt de Schouls-locatie. Ook hier komen twee appartementengebouwen met maximaal 780 woningen, winkels en waarschijnlijk een gezondheidscentrum. Ook hier vindt parkeren plaats in ondergrondse garages. Hoeveel plekken er komen is hier nog niet bepaald. Wel is duidelijk dat net als elders in de stad niet voor elke woning ook een parkeerplek zal worden gerealiseerd. De wooncomplexen krijgen elk een groene binnentuin. Die van Zirro wordt openbaar toegankelijk.

In verband met het grote aantal ontwikkelingen in dit deel van de stad komt er een speciaal plan voor de afwikkeling van het bouwverkeer. Volgens wethouder Terpstra gaat er met ventstertijden gewerkt worden om de overlast te beperken. Complicerende factor is het uitstel van de werkzaamheden aan delen van de RijnlandRoute. Door een brand op het bouwterrein van die nieuwe verbindingsweg loopt de oplevering ervan vertraging op. Het zou dus kunnen dat de impact van het samenvallen van die projecten een probleem wordt. De gemeente Leiden verwacht daarover nog deze maand meer nieuws van de provincie.

"Uiteraard houden wij nauwlettend in de gaten wanneer de verschillende projecten in relatie tot elkaar starten. Leiden is continu in ontwikkeling om de stad leefbaar, duurzaam en bereikbaar te houden", aldus en woordvoerder. "De afdeling Verkeersregie van de gemeente Leiden zorgt voor de coördinatie van deze afsluitingen en bijbehorende omleidingsroutes. Zij zorgen ervoor dat de stad niet volledig op slot gaat. Dit doen zij uiteraard in overleg met omliggende gemeenten, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat, maar ook in samenspraak met de hulpdiensten en Arriva."