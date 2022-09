GroenLinks en Partij voor de Dieren zien de komst van fastfoodzaak Fat Phills Diner aan de Stille Mare niet zitten. De Amerikaanse zaak heeft de slogan 'the fattest in town'.

De komst is volgens de partijen een stap achteruit op het gebied van een gezonde levensstijl. Aan de andere kant hebben bedrijven in algemene zin de vrijheid om zich te vestigen en heeft de gemeente niet zomaar het recht op de komst van Amerikaanse fastfoodzaak te verbieden.

GroenLinks en PvdD willen de komst van dergelijke fastfoodzaken in de toekomst voorkomen. Het draagt volgens de partijen niet bij aan een gezonde leefomgeving. Ze hebben daarom vragen aan het stadsbestuur gesteld. Ze willen weten of het aanbod van het fastfoodrestaurant in tegenspraak is met de eerder gemaakte afspraken van het preventie-akkoord.

Die afspraken zijn er op gericht dat met name jonge Leidenaren gezondere keuzes maken op het gebied van voeding. De komst van dit soort ketens is in de ogen van de twee partijen niet in lijn met deze visie.

Ondanks de maatregelen heeft de gemeente niet de volledige grip op het aanbod in voedselketens. De partijen hopen daarom dat burgers, ondanks de opkomst van dit soort fastfood ketens, zelf in staat zijn een verstandige keuze te maken.