Leiden telt veertig parken en door de toename van de bevolking neemt de druk op de parken toe. Tijdens de lockdowns werden de parken een populaire ontmoetingsplaats voor een picknick of een spelletje en een wandeling. Om de waarde van de Leidse parken te beschermen heeft een groep betrokken burgers een nieuw platform opgericht.

Eduard Groen, binnenstadbewoner en boomdeskundige, is zelf het meest betrokken bij het Van der Werfpark en een van de woordvoerders van het nieuwe platform. De grootste kritiek van het Platform is dat het beleid voor de parken erg versnipperd is. "Je zou denken dat er voor ieder park een beheerplan is met een budget, wat openbaar is en dat ook op dezelfde manier in bijvoorbeeld de gemeenteraad wordt besproken. Maar dat is niet zo. Het is een zoekplaatje."

In mei was het Roek Vermeulen, voorzitter van Stichting Groen Cronesteyn, die aan de bel trok bij vrijwilligers en vrienden van andere Leidse parken. Zij maakten zich zorgen over de status van de Leidse parken. Bijvoorbeeld over het voornemen om een parcours voor discgolf aan te leggen in Polderpark Cronesteyn. Na een paar bijeenkomsten, waarbij steeds meer vrienden van parken zich aansloten werd het Platform voor Parken in Leiden opgericht. Het komende jaar vormen Roek Vermeulen, Eduard Groen en Huub Frencken (Leidse Hout en Van der Werfpark) een soort van dagelijks bestuur dat het organiseren van activiteiten op zich neemt.

Een van de doelen van het platform is om van elkaar te leren en gezamenlijk in overleg te treden met de gemeente Leiden. "We denken dat het allemaal transparanter kan", zegt Groen. "Bijvoorbeeld als er een park gerenoveerd wordt, dan moet er ook een bomeneffectanalyse worden gemaakt. Dat gebeurt niet altijd en die rapportages zijn ook niet gemakkelijk terug te vinden. Je kunt het wel opvragen, maar dat kan beter."

Elk park wordt eens in de vijfentwintig jaar gerenoveerd. Het platform werpt zich graag op als klankbordgroep om zo de participatie van gebruikers van de parken en inwoners van de stad te verbeteren. "Het is niet echt onwil", zegt Groen. "Mijn ervaring is dat als je om stukken vraagt je ze echt wel krijgt. Maar om een voorbeeld te geven: in veel stukken wordt het Investeringsprogramma Parken genoemd, maar als je het opvraagt, krijg je als antwoord dat het niet echt bestaat. Dan blijkt dat er een stukje staat in deze nota en in dat budget. Dat vinden wij toch weinig inzichtelijk. We willen gewoon meer betrokken worden."

"De gemeente wil heel graag biodiverser worden en groene verbindingen aanleggen in de stad, wij denken dat we als vertegenwoordigers van parken heel goed mee kunnen en willen denken. Een van onze speerpunten is dat we een beschermde status willen voor parken. Zodat niet ongemerkt een strook van een park wordt afgesnoept."

Mensen die zich zouden willen aansluiten bij het platform, kunnen mailen naar Roek Vermeulen van Groen Cronesteyn. "Als je vrijwilliger bent in een park of zelfs als het gaat om een flinke groenstrook die wellicht niet de naam park draagt, maar wel van belang is, ben je welkom."