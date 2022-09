Naturalis gaat de mega-maanvis die eind vorig jaar op Ameland aanspoelde volgende week opzetten en bewaren voor wetenschappelijk onderzoek. Om dat proces te starten, wordt het dier vanaf zaterdag ontdooid. Met een lengte van twee bij 2 meter en een gewicht van 400 kilo duurt het even voordat de maanvis ontdooid is meldt Omroep West. Daarna begint het proces van opzetten dat vanaf maandag live te volgen is bij het Leids museum.

"We weten eigenlijk nog helemaal niet zoveel over maanvissen, dus is het belangrijk om elke mogelijkheid aan te grijpen om meer te leren over deze dieren", vertelt collectiebeheerder Esther Dondorp. "We proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen."

Na het ontdooien gaat preparateur Mickel van Leeuwen vanaf maandag met het dier aan de slag. Van Leeuwen begint met het maken van een gipsen mal, om daarna zoveel mogelijk de huid in een stuk van het dier af te snijden. Als de huid eraf is, wordt de maag- en darminhoud onderzocht voor onderzoek naar het dieet van de maanvis.

Wanneer het opzetten van het dier klaar is, krijgt de Amelandse maanvis een plekje in de collectietoren van Naturalis. Daar is het dier daarna beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Het ontdooien van het dier is bij Naturalis gratis te zien in het vrij toegankelijke deel van het museum. Ook worden zaterdag lezingen gehouden over maanvissen, over het opzetten en bewaren van de dieren en over de parasieten die je op en in de dieren kunt vinden.