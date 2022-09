De milieustraat in Leiden krijgt een nieuwe kantoorunit. Daarom is de straat van maandag 19 tot en met woensdag 21 september gesloten. Dat meldt de gemeente Leiden.

"De nieuwe kantoorunit vervangt de huidige keet die hard aan vervanging toe is", aldus een woordvoerder. Tijdens de afsluiting worden er voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van de nieuwe unit. Deze wordt in oktober in gebruik genomen.

Er worden ook nog andere verbeteringen doorgevoerd. Zo komt er voor bezoekers de mogelijkheid om na een bezoek aan de milieustraat meteen de handen te kunnen wassen.