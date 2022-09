Een fiets met een tas kleding die langs de Broekweg in de sloot lag, heeft maandagmiddag rond 13.30 uur tot een flinke zoektocht van de brandweer geleid.

Na de melding kwamen ambulance, brandweer en politie naar het fietspad door de Merenwijk om te onderzoeken of er ook daadwerkelijk iemand in het water terecht was gekomen. Daarbij werd ook een duiker van de brandweer ingezet. Er is niemand aangetroffen.