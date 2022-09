Waar word jij gelukkig van? Dat is al tien jaar de vraag op de Leidse Geluksroute. Met als vervolgvraag: en wil je dat delen? Belangeloos delen staat centraal. Zondag 18 september is het weer zover.

De dag begint om 10.30 uur in het Rembrandtpark met een mini-festival, waar geluksbrengers en geluksplukkers elkaar kunnen ontmoeten. Samen schrijven, samen tekenen, een stoelmassage ondergaan of aan de slag met klankschalen. Het is allemaal mogelijk. Voor sommige onderdelen is aanmelding gewenst. Bij andere kun je gewoon aankloppen bij de gelukscaravan of tipi in het park en aanschuiven.

Marike van IJssel, de eerste initiatiefneemster van de Geluksroute, had zich tien jaar geleden niet voor kunnen stellen wat er allemaal in beweging zou komen met het luisteren naar elkaars dromen. "Het is magisch."

De dag wordt afgesloten met een picknick van overvloed. Om 17.30 uur worden en picknickkleden uitgerold. Het idee is dat iedere deelnemer iets te eten en te drinken meeneemt en deelt met de andere bezoekers van de Geluksroute. Kijk voor meer informatie op de website van Geluksroute2022.