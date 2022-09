Het Indiëmonument bij molen De Put in Leiden is beklad. Het is voor de tweede keer binnen enkele maanden dat onbekenden leuzen op het herdenkingsmonument achterlaten. Half juni werd in roze verf #Beeldenstorm op de sokkel van het beeld gespoten. Nu is er een witte letter A opgeschilderd en ook de gezichten van de beeldjes werden wit geschilderd.

"Zelfs de herdenkingskransen ter nagedachtenis aan de slachtoffers, die vorige week bij de jaarlijkse herdenking zijn gelegd, hield de dader van deze verschrikkelijke daad van vandalisme niet tegen", schrijft VVD-raadslid Alyssa Voorwald aan het Leidse college van burgemeester en wethouders. Ze wil dat de gemeente aangifte doet van het vandalisme en bovendien dat alles op alles wordt gezet om de dader of daders te achterhalen. "Dit is een wandaad die we als VVD met de grootst mogelijke bewoordingen afkeuren."

Voorwald vraagt verder hoe groot de schade is en of de bekladding is opgeëist. Bij eerdere acties gebeurde dat wel, onder meer via sociale media. De VVD is ook benieuwd of er al zicht is op de bekladders die in juni toesloegen. Tenslotte vraagt de partij om tijdelijke preventieve veiligheidsmaatregelen bij het monument.