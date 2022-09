Het Expertisecentrum Dementie brengt in de week van 19 tot en met 23 september verhalen over dementie dichtbij met Brein & Bios. De hele week draaien er in de Leidse bioscoop Trianon gratis films over dementie. Bij iedere bijeenkomst is er gelegenheid om onder leiding van een dementieprofessional na te praten over de film die is vertoond.

Met het evenement wil het Expertisecentrum Dementie de kennis over dementie vergroten en de passie voor het werken met deze doelgroep aanwakkeren. Halverwege de week, op woensdag 21 september, is het Wereld Alzheimer Dag. 's Morgens draait in de grote zaal van Trianon The Father (met Oscarwinnaar Anthony Hopkins). 's Middags is er een speciale kindervoorstelling, waarin Kapsalon Romy wordt vertoond. De organisatie stelt dat het ook voor kinderen belangrijk is te praten over dementie, zeker als zij daar zelf in hun omgeving mee te maken hebben.

Het Expertisecentrum Dementie is een samenwerking tussen zorgorganisaties ActiVite en Topaz. Met financiële steun van Zorgkantoor Zorg en Zekerheid willen zij de kennis over dementie in de regio vergroten. Verschillende projecten zijn het afgelopen jaar onder de vleugels van het Expertisecentrum ontwikkeld, waarvan Brein & Bios het jongste is.

Aanmelden

Het hele programma bekijken en gratis aanmelden kan op de website van bioscoop Trianon, waar Brein & Bios wordt georganiseerd.