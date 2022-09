In het moederland van American Football is het seizoen al van start gegaan. Maar de kersverse eredivisionist uit Leiden moet nog een half jaartje wachten. "Het niveau is niet te vergelijken met Amerika", zegt Dion van Splunteren, naast speler, ook bestuurslid jeugdzaken en assistent-coach van een jeugdteam bij Lightning Leiden. "Daar zijn we nog lang niet. We zullen nog heel wat stappen in Europa moeten maken."

American Football lijkt meer op rugby dan op voetbal. Er wordt nauwelijks tegen de kegelvormige bal geschopt. Voor de nietsvermoedende toeschouwer is het lastig om erin te komen. Het spel ligt om de haverklap stil en spelers worden doorlopend gewisseld. "Het is een soort van landje veroveren", zegt Van Splunteren. "Je hebt steeds vier pogingen. De quarterback bepaalt het spel en gooit de bal naar een van de receivers en zo probeer je meter voor meter het veld over te steken. Punten scoor je door met de bal over de achterlijn te lopen."

Op 2 juli werd Lightning Leiden kampioen in de eerste divisie en maakt daardoor de overstap naar de eredivisie. "Die finale was de kers op de taart voor ons, een paar weken daarvoor hadden we ons vijfentwintigjarig bestaan gevierd. Dat we nu naar de eredivisie gaan, is heel erg mooi. We bouwen daar al jaren aan. We wilden echt een team hebben dat het niveau aankan."

Van Splunteren speelt zelf ook in het eerste team. "Ik ben defensive line man bij het team en ben degene die de bal trapt als dat een keer nodig is. De kicker, zoals dat heet. Ik ben er zelf ingerold via de scholencompetitie op mijn middelbare school in Den Haag. Jaartje gedaan en ook mijn broertje erbij gehaald. Daarna doorgegaan met gewoon voetbal. Maar mijn broertje bleef American Football spelen en heeft me zes jaar geleden bij Lightning Leiden gevraagd.

Volgens Van Splunteren loopt er steeds meer American Football-talent rond in Leiden. En stiekem hoopt hij dat hij zelf ook binnenkort door de concurrentie van zijn plek in het eerste team wordt verdrongen. "Ik ben ook al 36, dus dat zou best wel mogen. Maar ik ga wel de competitie aan."

Iedereen kan American Football spelen, zegt Van Splunteren. "Jongens, meisjes, mannen en vrouwen. Iedereen is welkom. We trainen op woensdag en vrijdag. Kom gewoon een keer kijken en meedoen. Voor kinderen vanaf zes jaar, hebben we flagball, dat is een soort football maar dan zonder tackelen." Meer informatie over tijdstip en locatie van trainingen, is te vinden op de website van Lightning Leiden.