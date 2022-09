Na drie maanden pakt Zorg en Zekerheid Leiden Basketball de draad weer op met een reeks oefenwedstrijden, voordat in oktober het echte seizoen weer begint. Bestuurslid Niek van Bemmel zegt dat ZZ Leiden op alle fronten mee wil doen om de prijzen. "Een evenaring van de resultaten van afgelopen jaar zou heel erg mooi zijn."

Vorig jaar haalde ZZ Leiden de halve finale van de FIBA Europe Cup, was verliezend finalist om het Nederlands kampioenschap en sleepte de eerste titel binnen in de BNEXT competitie. "We hebben dat seizoen 78 wedstrijden gespeeld", zegt Van Bemmel. "De laatste was op 11 juni." Toen versloeg Leiden aartsrivaal Donar Groningen en werd kampioen van Nederland en België in de - voor het eerst - gemengde competitie.

Van Bemmel had ook graag gezien dat zijn team de landstitel had binnengehaald. Al was het maar omdat die direct toegang biedt tot de Europese competitie. "Er zijn maar een paar rechtstreekse plekken en die zijn gereserveerd voor de landskampioen en de bekerwinnaar. Maar die BNEXT-titel is misschien wel meer waard. Vooraf had iedereen een winnaar uit België verwacht."