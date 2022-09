Zonnepanelen, opslag van warmte en kou, hergebruik van zoveel mogelijk materiaal tot aan de vloeren toe. De provincie Zuid-Holland heeft met de duurzame verbouwing van het provinciehuis haar burgers het goede voorbeeld gegeven.

Het gebouw uit 1963 is in twee jaar tijd voor 15 miljoen euro verbouwd. Komende woensdag, 14 september, wordt het officieel geopend door koning Willem-Alexander. "Het is nu één van de duurzaamste overheidsgebouwen van Nederland", zegt provinciebestuurder Willy de Zoete (ChristenUnie-SGP) niet zonder trots.

Op veel plaatsen is materiaal hergebruikt, ook allerlei 'afval'. Zo is koffiedik voor de wandafwerking gebruikt; de provincie is weergegeven in een tafel van geperste kerstbomen, fresia's, rozen en riet; de meubels zijn voorzien van een bekleding van plastic afval en ga zo maar door.

Het meest in het oog springt de vroegere Statenzaal, waar de Provinciale Staten sinds 1975 vergaderde. "Nu is het een open, transparante ontvangstruimte, de Zuid-Hollandzaal, met aan drie kanten ramen, een open plafond en aan de wand een enorm ledscherm", zegt Jos de Jong, namens de provincie opdrachtgever van de renovatie. "Daarop kunnen grote projecties worden getoond, of een powerpointpresentatie." Zo is er momenteel een voorstelling van de Maasbruggen van Rotterdam te zien, alsof je er zelf voorstaat.

De nieuwe Statenzaal is verhuisd naar de kant van het Malieveld, met zicht naar buiten. "Dat is om het contact met de buitenwereld te benadrukken", zegt De Jong. Het nieuwe gebouw-brede terras op de derde verdieping geeft het mooiste uitzicht op het Malieveld. "En dat kunnen de bezoekers van onze open dag zaterdag met eigen ogen zien."