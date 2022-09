Rugbyclub DIOK heeft na een korte bestuurscrisis een tijdelijk transitiebestuur gekozen, waaronder een nieuwe voorzitter. Intredend voorzitter Edwin Verver neemt vanaf 16 december het stokje over van Cees Ahsmann.

In juli stapten zeven van de acht bestuursleden van de landskampioen op. Klachten over de topsportcultuur en hoe het bestuur daarmee omging, zouden volgens bestuurslid Stephan Ong vooral ten grondslag hebben gelegen aan de bestuurscrisis. "We moeten daarin de hand ook in eigen boezem steken, hoe we dat als bestuur gecommuniceerd hebben. Dat liep mis en leidde tot een spiraal van kritiek over en weer", vertelt Ong, één van de bestuursleden die opstapte.

Die storm van kritiek zou zijn begonnen in verschillende WhatsApp-groepen en meningen werden gegeven op sociale media hielpen ook niet echt. Vervolgens werd informatie niet meer geverifieerd bij het bestuur. Voor een aantal bestuurders was dat de druppel die de emmer deed overlopen.

Bij de algemene ledenvergadering in juli stapten alle bestuursleden op, met uitzondering van voorzitter Ahsmann. De rest bleef demissionair de taken uitvoeren tot er een nieuw bestuur gekozen zou worden op 6 september. Oudgedienden van de club Joost Leemans en Marga Deenen werkten in de tussentijd aan een oplossing. Er werd nagedacht over de toekomst van de club en er werd een transitiebestuur samengesteld. Daarin zitten nu drie van de eerder opgestapte bestuursleden (Stephan Ong, Edwin van Diemen en Koen Nijenhuis), voorzitter Cees Ahsmann en intredend voorzitter Edwin Verver.

Het transitiebestuur blijft tot de nieuwe ledenvergadering in functie en heeft samen met Leemans en Deenen de taak om een nieuw bestuursmodel te ontwikkelen en daarbij nieuwe bestuursleden te zoeken. Ahmann werkt in dezelfde periode de nieuwe voorzitter in en zwaait zelf op 16 december af als voorzitter. Hij is nu sinds 2013 voorzitter van DIOK en stond in de jaren negentig ook al een tijd aan het roer van de club. Zijn opvolger Verver is voormalig hoofd marketing van KLM en heeft ook zijn sporen verdient bij DIOK. Onder andere als speler van het eerste team.

Ondertussen bereiden de heren en dames 1 van DIOK zich voor op het seizoen. De heren als titelhouder, de dames als debutant in de Ereklasse.

Vertrokken aanvoerder

In aanloop naar het nieuwe seizoen hebben de heren afscheid moeten nemen van aanvoerder Ross Bennie-Coulson, die naar concurrent Eemland is vertrokken, en van drie andere spelers. "We hebben minder ervaring, maar ook nieuwe spelers en genoeg talent, dus ik maak me niet druk. Onze ambitie is altijd om landskampioen te worden. Met Kerst kijken we of dat realistisch is of niet", zegt Mees van Oord van Heren 1.

De dames debuteren dus in de Ereklasse. Een nieuwe ervaring voor alle speelsters van de Dames 1. "Komende zondag, 11 september, bij de landelijke opwarmdag gaan we kijken waar we staan en waar we nog moeten bouwen", zegt Lisa Boot. "Het doel is handhaving, vooral niet degraderen." De eerste wedstrijd is gelijk een derby, tegen de Bassets uit Sassenheim.