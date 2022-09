De 74 nieuwe huurappartementen aan de Hoflaan en Weidehof zijn donderdag officieel opgeleverd. Er zijn niet alleen méér woningen gekomen, maar door onder andere de brede galerijen, open tuinen en een doorkijkje naar de speeltuin, is het ook een plek geworden waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het gaat ook om het creëren van een fijne woonplek", aldus wethouder Julius Terpstra bij de oplevering.

In november 2020 werd begonnen met de renovatie van een deel van de woningen in de wijk Haagweg-Zuid en zijn de portiekflatsaan de Hoflaan en Weidehof gesloopt om plaats te maken voor de energiezuinige appartementen in de sociale huur. Inmiddels hebben alle bewoners de sleutel van hun nieuwe huis ontvangen. Een aantal bewoners uit de te slopen woningen in de Titus Brandsmalaan en Wiardi Beckmanstraat heeft hier hun nieuwe thuis gevonden.

"Vanaf het moment dat ik wist dat ik hier mocht gaan wonen, heb ik heel erg naar dit moment toegeleefd. Ik ben hier heel blij mee", zegt bewoner Stefan Opdam die samen met de wethouder en Jet Bicker Caarten van Portaal de eerste planten in de geveltuin plantte.

Energielabel A++

Het woongebouw aan de Hoflaan telt vier verdiepingen en dat aan de Weidehof twee. Dat is inclusief de begane grond. Er zijn meerdere types gelijkvloerse twee- en driekamerappartementen tussen de 50 en 65 vierkante meter groot. Op de begane grond is een kleine fietsenberging. De woningen zijn gasloos opgeleverd en zijn bovendien uitgevoerd met een duurzame warmtepomp en ventilatiesysteem. Op het dak liggen zonnepanelen die aangesloten zijn op individuele woningen. De zeer energiezuinige appartementen hebben het energielabel A++.