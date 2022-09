Iedereen van 12 jaar en ouder krijgt de kans zich nogmaals te laten vaccineren met een herhaalprik tegen corona. Op 19 september start namelijk een nieuwe vaccinatieronde. Mensen met een hoger risico op ernstige ziekte door corona en zorgmedewerkers met patiënt of cliëntcontact, zijn als eerste aan de beurt.

Hecht GGD Hollands Midden verruimt de openingstijden van vaccinatielocaties zodat iedereen zo snel mogelijk terecht kan. De locatie in Leiden is vanaf maandag 19 september zeven dagen per week open van 8.00 tot 15.30 uur. Er wordt geprikt met vernieuwde vaccins die zijn aangepast aan de omikronvariant. Voorlopig kan de herhaalprik alleen op afspraak worden gehaald.

Bescherming op peil brengen

Er wordt rekening gehouden met meer coronabesmettingen in het najaar. Een coronavaccinatie beschermt tegen ernstige ziekte en sterfte en verkleint de kans op besmetting. "Maar deze effecten nemen in de loop van de tijd af", licht een woordvoerder toe. "Een herhaalprik zorgt dat het afweersysteem het coronavirus weer goed herkent en in actie komt als dat nodig is. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de herhaalprik halen, zodat minder mensen ernstig ziek worden. Het voorkomt dat de zorg het te druk krijgt en helpt bij het openhouden van de samenleving."

Uitnodiging

Mensen die dit jaar 60 jaar of ouder zijn, krijgen een uitnodigingsbrief van het RIVM. "Dit gebeurt stapsgewijs van oud naar jong", aldus de woordvoerder. "De eerste uitnodigingen liggen 13 september op de mat." Zorgorganisaties nodigen de komende weken bewoners en medewerkers uit. Mensen jonger dan 60 jaar die jaarlijks via de huisarts een uitnodiging krijgen voor de groepprik, ontvangen vanaf de eerste helft van oktober via de huisarts een uitnodiging voor de herhaalprik tegen corona. Dit geldt ook voor mensen jonger dan 60 jaar met het syndroom van Down. Hierna wordt de rest van de bevolking van twaalf jaar en ouder via de media opgeroepen.