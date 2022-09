Deze week stond de vergunningsaanvraag voor een kerstmarkt op de Hooglandse Kerkgracht in de Stadskrant Leiden. Als die ook verleend wordt door de gemeente, gaan wijkvereniging Pancras-West en ook individuele bewoners daar bezwaar tegen maken. Ze willen niet twee weken lang gedwongen aar 'jingle bells' moeten luisteren.

De afgelopen twee jaar ging de drijvende kerstmarkt niet door vanwege corona. Dit jaar zou het weer kunnen, maar krijgt Centrummanagement Leiden de financiën daarvoor niet rond. Daarom wil centrummanager Gijs Holla uitwijken naar de Hooglandse Kerkgracht. Hij meldde dat voornemen aan de bewoners en de wijkvereniging en vroeg ook meteen de vergunning aan.

Dat laatste is volgens wijkvoorzitter Foppe van Rees Vellinga tegen het zere been van de grachtbewoners. "Er is niets met ons overlegd. Het wordt ons gewoon meegedeeld." Volgens Vellinga is de binnenstadbewoners sowieso wel een grens bereikt voor wat betreft het aantal evenementen dat wordt georganiseerd. "Er komt steeds meer bij en de Hooglandse Kerkgracht vindt iedereen mooi. Daar kan in de ogen van organisatoren alles wel plaatsvinden."

Gevaarlijk

Het is volgens Vellinga de bedoeling dat de chalets van de kerstmarkt met de ruggen tegen elkaar komen te staan. "Over het midden van de gracht komt dan alle benodigde bekabeling te lopen en de bezoekers lopen om de kerstmarkt heen", dat hoorde ik vandaag van Holla. "Dat lijkt me sowieso niet de juiste wandelroute en het is nog gevaarlijk ook. De mensen lopen dan over de kasseien van de straat, terwijl die ook gewoon open blijft voor het autoverkeer.

Posters

Een kerstmarkt is volgens de wijkvereniging prima, maar niet op de uitgekozen plek. "De Lammermarkt leent zich er uitstekend voor." Als de vergunning wordt verleend, gaan de bewoners ertegen in beroep. Komt de kerstmarkt desondanks toch op de Hooglandse Kerkgracht dan wil de wijkvereniging de bewoners poster achter de ramen laten hangen met de mededeling dat de kerstmarkt niet gewenst is. "Ik denk dat we de sfeer dan wel een beetje kunnen beïnvloeden."