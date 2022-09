Op de zolder van een woning aan de Fie Carelsenstraat in Leiden heeft donderdagavond een brand gewoed. De brand werd ontdekt door omwonenden die zwarte rook uit de schoorsteen zagen komen. De gealarmeerde brandweer heeft de brand snel geblust.

Volgens de bewoner die op het moment van de brand niet thuis was, zou een accu in brand zijn gevlogen. Een ambulance is later ter plaatse gekomen om de bewoner na te kijken vanwege rookinhalatie.