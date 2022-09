Omwonenden van de straat Kopperwetering in Zoeterwoude-Rijndijk zijn woedend over de illegale huisvesting van arbeidsmigranten in leegstaande kantoorpanden. Op Kopperwetering 3 zouden tientallen migranten wonen. Het pand ernaast, waar voorheen de Rabobank gevestigd was, wordt volgens de buurt momenteel ook ingericht voor bewoning. De buurt stelt dat de gemeente op de hoogte is, maar niets doet.

Tijdens de voorronde van de raadsvergadering spraken diverse insprekers hun verbazing uit over het feit dat er al maanden tientallen migranten woonachtig zouden zijn in het voormalige architectenbureau op nummer 3. "En op Kopperwetering 5 worden op dit moment de bedden naar binnen gedragen, dus dat is een kwestie van tijd voor dat daar ook mensen wonen", stelt een bewoner van de Marijkestraat.

Burgemeester Fred van Trigt zegt dat hij inderdaad op de hoogte is van bewoning van een van de panden. "Tijdens de coronacrisis wilden we niet tot uitzetting overgaan. Maar we hebben de eigenaar wel aangesproken over de kwestie. Momenteel onderzoeken we of het mogelijk is om de situatie te legaliseren. Mocht het zo zijn dat er een vergunning aangevraagd moet worden of dat het pand een nieuwe bestemming moet krijgen, dan zullen we daarvoor de procedure doorlopen zoals we dat met elkaar hebben afgesproken", belooft hij.

Voor nummer 5 geldt dit ook. Van Trigt: "Hier woont momenteel alleen een beheerder. Dat hebben we toegestaan. Mochten er meer mensen intrekken dan zullen wij hier tegen optreden." De VVD reageert opgelucht. "Bij overtredingen moet er gehandhaafd worden", zegt VVD fractievoorzitter Kitty de Lange.

De burgemeester maakt zich bezorgd over de uitgesproken onrust. Hij roept de buurt op om 'vooral netjes naar elkaar te blijven'. Van Trigt belooft om met alle partijen in gesprek te blijven. "Als we een vergunningsaanvraag ontvangen voor dit gebouw, komt er een bewonersbijeenkomst."

De insprekers krijgen bijval van de verschillende fracties. Myrna van der Poel van Progressief Zoeterwoude wil van Van Trigt de toezegging dat een wijziging van dit bestemmingsplan via de gemeenteraad loopt. Zij maakt zich zorgen over het grote aantal migranten dat er, volgens de buurtbewoners, gehuisvest zal worden. Van Trigt vindt het te vroeg om over het aantal bewoners te spreken. Een harde belofte dat de raad sowieso het laatste woord over het bestemmingsplan heeft komt er niet. "We volgen de procedures. Ik beloof dat we u in ieder geval zullen informeren."

Na een tip van CDA raadslid Matthijs van der Hoeven gaan de bewoners een handhavingsverzoek indienen. "Dan moet de gemeente binnen acht weken laten weten wat hun plannen voor de situatie zijn", legt het behulpzame raadslid uit.