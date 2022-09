De politie heeft een 68-jarige man opgepakt die in Leiden een elfjarig meisje zou hebben betast. De man meldde zichzelf nadat beelden van hem werden getoond in het opsporingsprogramma Team West.

Vorig jaar november werd het meisje betast door een man die ze kort daarvoor had ontmoet in het Tasmanpark in de Leidse Zeeheldenbuurt. De man liep daar met een wit hondje en het meisje liep uiteindelijk met hem mee. Toen ze samen het park verlieten, werd ze achter een geparkeerde bestelbus onzedelijk betast.

De elfjarige wist weg te komen en rende naar huis. Daar vertelt ze wat er is gebeurd, waarna door de politie een groot onderzoek werd opgestart. Omdat de dader niet gevonden kon worden, zijn afgelopen dinsdag beelden van de man getoond in Team West.

Woensdag heeft de man zich telefonisch gemeld omdat hij zichzelf heeft herkend. Hij wordt binnenkort verhoord.