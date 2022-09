Wijkvereniging Transvaal Leiden concludeert opgelucht dat er geen busverkeer in twee richtingen op de Morsweg komt. Bij een straatbreedte van zes meter nemen twee bussen die elkaar passeren niet alleen de rijbaan in beslag maar ook de fietsstroken.

Er blijft dan te weinig ruimte over voor een fietser en dat is onveilig en onverantwoord. Dit schrijft voorzitter Annette Zwetsloot aan de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid op basis van een notitie die deze commissie op 8 september behandelt.

De notitie Verkeersontwerptoets Rijnzichtbrug is afkomstig van ingenieursbureau Sweco, dat onderzoek uitvoert voor een autoluwe Leidse binnenstad. "De notitie gaat uit van twee fietsstroken van elk 1.55 meter. Dat is niet comfortabel, maar nog wel veilig volgens Sweco. Trek dat af van de in de notitie genoemde straatbreedte van zes meter, dan houd je voor de rijbaan 2.90 meter over, maar een enkele bus is al 2.70 meter breed", zegt Zwetsloot. "Met in twee richtingen busverkeer en in twee richtingen bestemmingsverkeer wordt bij elke passage de fietsstrook aan weerzijden gebruikt. Tweerichtingsverkeer van bussen is dus uitgesloten."

De wijkvereniging heeft zich fel verzet tegen tweerichtingsverkeer van bussen op de Morsweg, waar het gemeentebestuur in zijn verkeersplannen steeds vanuit is gegaan. De voorzitter merkt op dat behalve de bussen er ook nog eens in twee richtingen bestemmingsverkeer bijkomt, naar haar inschatting 30 procent van het huidige verkeer.

Bij bestemmingsverkeer moet niet alleen gedacht worden aan bewoners van de wijk Transvaal maar ook aan bezorgers van supermarkten, koerierdiensten, ambulances, aannemers en verhuizers.

Zwetsloot: "Op basis van de aanbeveling in de notitie van Sweco concludeer ik dat gemotoriseerd verkeer in twee richtingen niet veilig is met de vele fietsers en dat tweerichtingsbusverkeer daarmee van de baan is."