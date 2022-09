Een ouder echtpaar is in de nacht van woensdag op donderdag per ambulance naar het ziekenhuis gebracht nadat ze rook hadden ingeademd. Oorzaak was de accu van een elektrische fiets die in de woning stond. In de accu was brand ontstaan.

Rond middernacht werd rook ontdekt bij een woning in de Surinamestraat toen een rookmelder in het huis afging. Politie, brandweer en ambulance gingen direct ter plaatse en ontfermden zich in eerste instantie over de bewoners. De brandweer heeft de accu in een bak met water veiliggesteld en laten afvoeren. De rookschade in de woning zou groot zijn. De brandweer heeft de woning geventileerd en alle ramen opengezet. Hierbij kwam nog redelijk wat rook uit de woning.