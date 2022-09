Vanaf volgende week gaat de gemeente Leiden bomen langs een aantal watergangen in het centrum 'bijvoeren'. Om ervoor te zorgen dat de wortels van de bomen niet omhoog groeien en ook om de conditie van de bomen te verbeteren, wordt voeding aan de bodem rond de bomen toegevoegd.

Het is de bedoeling dat de bomen door de bijvoeding dieper in de grond nieuwe wortels aanmaken. De voeding wordt onder lage druk in verschillende lagen in de grond gespoten. Het gaat om bomen aan de Aalmarkt, de Botermarkt, de Oude Rijn, het Rapenburg en het Steenschuur. De straten blijven tijdens de werkzaamheden toegankelijk, omdat er met machines vanaf het water wordt gewerkt.