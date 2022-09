Het OpenluchtHotel van theatercollectief Fields of Wonder bestaat 12,5 jaar en viert dat komend weekend met een extra editie van het van RIJN Festival waarbij de Burcht in Leiden voor drie nachten wordt omgetoverd tot één groot OpenluchtHotel. Het festival wordt op 11 september afgesloten met Burcht Silentium.

In 2010 begon het OpenluchtHotel in de Hortus Botanicus en in tientallen privétuinen in Leiden. Daar werden tijdelijke buitenslaapkamers ingericht die waren ontworpen door Leidse ontwerpers en vormgevers zoals Judith Bloedjes Frida van der Poel, Jan Kleingeld Nina Kleingeld en Joost Koster. In de jaren die volgden werden er door Fields of Wonder ook OpenluchtHotels georganiseerd in verschillende andere steden in het land waaronder Tilburg Haarlem, Delft en Utrecht.

Komend weekend vormt de monumentale burcht het kloppend hart van het OpenluchtHotel. "De burcht ligt als een parel verscholen tussen de Oude en Nieuwe Rijn en vormt een oase van rust in het centrum van de stad", mijmert artistiek leider Geert van der Velden van Fields of Wonder. Rond het OpenluchtHotel wordt een avondprogramma georganiseerd met een mix van poëzie, muziek en dans. Er zijn optredens van o.a. Martin Aart de Jong, Frans Terken en muziek van Hans van Kemenade. Van der Velden: "We vieren na jaren zonder festivals nu deze mooie mijlpaal."

Silentium

De extra editie van het OpenluchtHotel wordt afgesloten met Burcht Silentium. "Dat wordt heel bijzonder", zegt Van der Velden. "In de openlucht genieten van klanken en harmonieën van cello, zang, klankschalen, windchimes en andere natuurinstrumenten. Evelien Fokker neemt de aanwezigen mee op een bijzondere klankreis. Onder de monumentale bomen voltrekt zich een ritueel waarbij de dag overgaat in de nacht. Natuur, cultuur en wellbeing vloeien samen in een rustgevend feest voor de zintuigen."

Wie na de bijzondere avond wil blijven slapen op de burcht kan een bed reserveren in het OpenluchtHotel via www.fieldsofwonder.nl. Er zijn nog verschillende 'hotelkamers' beschikbaar voor zowel één als twee personen. Ook groepen kunnen reserveren. Mensen moeten wel zelf zorgen dat ze zijn voorbereid op de weersomstandigheden door bijvoorbeeld een extra dekentje mee te nemen.

Entree voor avondprogramma op 9 of 10 september: 10,00 euro

Met onder andere Paul van Kemenade, dichter Martin Aart de Jong en Frans Terken en performance Fields of Wonder.

Entree Silentium op 11 september: 12,50 euro voor een zitplaats of 17,50 euro voor een ligplaats

Burcht Silentium met cello-concert door Evelien Fokker.