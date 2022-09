Bij een botsing op de Plesmanlaan in Leiden zijn woensdagmiddag drie gewonden gevallen. Ook was de ravage enorm. Net als de schade. Een van de betrokken voertuigen betrof een peperdure Bentley van vierhonderdduizend euro.

Direct na de melding van het ongeval kwamen de hulpdiensten in actie. Politie, brandweer en meerdere ambulances en ambulancevoertuigen kwamen ter plaatse. Eén slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Een tweede slachtoffer volgde even later. Een inzittende van de zilverkleurige auto raakte lichtgewond.

De brandweer heeft hand- en spandiensten verleend. De Plesmanlaan werd bij de afrit richting de Haagse Schouwweg afgesloten. Mogelijk is de bestuurder van de Bentley onwel geworden. De auto schoot door de middenberm en botste op de andere weghelft vervolgens frontaal op een tegenligger.