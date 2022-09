Het wordt steeds drukker bij de Leidse voedselbank. Dit meldt mediapartner Omroep West. De stijgende prijzen zorgen ervoor dat meer mensen zich melden. Frank Mittertreiner, voorzitter bij de Voedselbank Leiden, denkt dat het aantal mensen in nood de komende maanden alleen maar toeneemt.

Op het moment heeft de Leidse voedselbank 443 aangemelde gezinnen en ze voorziet 1128 Leidenaren van voedsel. De extra vraag zorgt er vooralsnog niet voor dat er minder eten beschikbaar is voor mensen. Mensen doneren nog steeds veel voedsel, van tekorten is nog geen sprake. Toch heeft de voorzitter voorzichtige zorgen: "Wanneer het zo doorgaat, begin ik mij wel zorgen te maken."

Schaamte

Ook Lies Hendriks, die de intake van mensen doet die zich aanmelden bij de Leidse voedselbank, ziet dat steeds meer mensen zich aanmelden. "Wij hebben nu zo'n acht tot tien mensen per week die zich bij ons aanmelden. Het is wat dat betreft een heel stuk drukker dan normaal." Volgens Hendriks gaat het over een hele brede doelgroep. Niet alleen gezinnen melden zich, ook eenpersoonshuishoudens worden hard geraakt.

"Ik maak me wel zorgen over de winter", zucht Hendriks. "Het is te hopen dat de aanvoer van voedsel hetzelfde blijft. Maar we hebben ook tijdens corona snel kunnen schakelen, dus we gaan ervanuit dat dit gaat lukken." "Iedereen merkt dat energieprijzen aan het stijgen zijn en het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand stijgt mee", aldus wethouder Abdelhaq Jermoumi. Hij roept Leidenaren die in de problemen (dreigen te) komen zich snel bij de gemeente te melden. "Je moet je niet schamen voor schulden."