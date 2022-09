Op de Cronesteyn ter hoogte van camping De Stochemhoeve in Leiden is maandagmiddag een persoon te water geraakt. Rond 15.00 uur zijn hulpdiensten gealarmeerd. Het zou gaan om een persoon op een scootmobiel die het Rijn-Schiekanaal in gereden is.

Een duikteam van de brandweer heeft het slachtoffer naar de kant gekregen. Het slachtoffer is door ambulancemedewerkers nagekeken en vervolgens met letsel overgebracht naar het ziekenhuis.