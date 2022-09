De tweedaagse actie bij de Albert Heijn in de Schoolstraat in Voorschoten leverende 4.068 producten op voor de plaatselijke voedselbank. Leden van de Rotary Club Voorschoten-Leidschendam deelden op vrijdag 2 en zaterdag 3 september boodschappenlijstjes uit aan iedere klant die binnenkwam met het verzoek iets van het lijstje te kopen en in te leveren voor de Voedselbank.

"Voedselbank Voorschoten is verguld met deze opbrengst", zegt Floris van Gulick, voorzitter van Voedselbank Voorschoten. "De afgelopen jaren hebben we minder inzamelingen kunnen houden door corona. Dit resultaat stelt ons in staat om onze cliënten de komende maanden wekelijks een goed pakket aan te bieden. Veel dank aan de inwoners van ons mooie dorp." Voedselbank Voorschoten ondersteunt dorpsbewoners die in financiële nood verkeren met een wekelijks voedselpakket. Doneren van producten of geld kan via de website van Voedselbank Voorschoten.