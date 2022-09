Traditioneel sluit Zwembad Haasbroek het seizoen op diervriendelijke wijze af. Op zondag 18 september zijn honden welkom om met hun baasje het water in te gaan voor een rondje ‘hondenzwemmen’.

Om te voorkomen dat de viervoeters chloorwater binnenkrijgen, zet de gemeente vooraf de chloorpompen uit. "Chloor is niet goed om binnen te krijgen. Honden willen nog wel eens drinken van het water, dus dat is niet goed voor ze. Als we de pomp uitzetten is het chloor er zo uit en kan iedereen veilig het water in", legt zwembadmanager Joop Harland uit.

Het hondenzwemmen wordt dit jaar voor de zesde keer georganiseerd. Het zwembad is geopend van 13.00 uur en 16.00 uur. Toegang is gratis, maar een donatie voor het zwembad wordt gewaardeerd.