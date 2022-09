Het streekvervoer begint dinsdag in Zuid-Holland met de estafettestaking voor een betere CAO. Er rijden daardoor geen streekbussen in de regio. De vakbond en de leden begrijpen dat staken in het openbaar vervoer voor overlast voor het publiek kan zorgen. "Dat de leden toch staken, laat zien hoe hoog de nood is", aldus FNV Streekvervoerder Matijn van der Gaag.

Volgens de vakbond is de staking ook in het belang van de reizigers. Met de stakingen luidden de medewerkers ook de noodklok over de verschraling van het streekvervoer dat al jaren bezig is. "Afgelopen jaren is door corona, personeelstekort en de jaarlijkse, reguliere afschaling naar schatting zo'n 30 procent van de ritten verdwenen", zegt Van der Gaag. "In alles is te zien dat de directies van de vervoerbedrijven maar één ding voor ogen hebben: bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen." De sector moet volgens Van der Gaag aantrekkelijker worden, zodat nieuw personeel aangetrokken kan worden. "Op dit moment is er veel verloop, met personeelstekorten als gevolg. Daardoor stijgt de werkdruk en daarmee ook het ziekteverzuim."

De stakingen in de regio beginnen dinsdag 6 september in Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland. Op vrijdag 16 september wordt in het hele land gestaakt in het streekvervoer.