Ongeveer honderdvijftig bewoners van de Merenwijk hebben zondag in een feestelijke viering stilgestaan bij het feit dat hun geloofsgemeenschap een halve eeuw bestaat. Ontstaan in de modderige bouwput die de nieuwbouwwijk in 1971 was, groeide protestants-katholieke samenwerking uit tot een kerk die midden in de wereld staat. Zo klonken er gebeden voor vluchtelingen, voor wie gestrest is en voor kinderen in gezinnen met geldzorgen.

Ook het woord klimaatverandering werd niet vermeden. "Onze aarde willen wij zo ongeschonden en groen mogelijk doorgeven zodat zij bewoonbaar blijft voor toekomstige generaties", zeiden enkele jongeren die tijdens de dienst voorgingen in gebed.

Bij de feestelijke viering van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Merenwijk Leiden was bisschop Johannes van den Hende van Rotterdam aanwezig. Op vragen van Sleutelstad zei hij dat gecombineerde kerkdiensten van protestanten en katholieken onder één dak voor hem niet per se hoeven. "Maar deze samenwerking heeft zich zo ontwikkeld, we hebben goede afspraken kunnen maken en ik kijk er welwillend naar. Dat mag ook blijken uit mijn aanwezigheid", aldus de bisschop. Een van de afspraken is dat er naast de gezamenlijke vieringen ook nog zuiver rooms-katholieke missen worden gehouden.

Het feest in kerkelijk centrum de Regenboog sloot een jaar af van jubileumactiviteiten voor volwassenen en kinderen. Daaronder een inspiratiedag over zingeving, de uitgave van een boek met interviews met bewoners uit de Merenwijk, gesprekken over de rol van de kerk in het milieu en een 'kliederkerk' voor kinderen om spelenderwijs Bijbelverhalen te ontdekken. Uitgangspunt van het jubileum: niet alleen een feestje bouwen voor de eigen kring, maar alle Merenwijkers daaraan laten deelnemen.

In 1971 kreeg de rooms-katholieke pastoor Jan van Well de opdracht om samen met de gereformeerde dominee Henk Hortensius tot een oecumenisch verband te komen. Dat was soms spitsroeden lopen gezien de verschillen tussen de hervormde en de gereformeerde kerken aan de ene kant en de rooms-katholieke kerk aan de andere kant. Maar het enthousiasme van deze twee mannen en dat van zoveel anderen hebben ons in vijftig jaar tot hier gebracht, constateerde Truus de Haan, voorzitter van de geloofsgemeenschap.

Hervormden, gereformeerden en katholieken kerkten aanvankelijk eerst gezamenlijk in een bouwkeet en later in de aula van een schoolgebouw. "De pastoor en de dominee verwelkomden ons voor de dienst in vol ornaat terwijl ze voor de bouwkeet op planken stonden die in het natte zand lagen", vertelde Tiny Lagerberg, vanaf het eerste uur actief in de geloofsgemeenschap. Momenteel is de Regenboog, naast winkelcentrum de Kopermolen, de thuisbasis van de samenwerkende kerken in de Merenwijk.

De oecumene in de Merenwijk kreeg landelijke aandacht en werkte inspirerend voor andere geloofsgemeenschappen. Er werden landelijke oecumenische ontmoetingsdagen georganiseerd. Dit leidde in 1980 tot de oprichting van het Landelijk Oecumenisch Platform, met Jan van Well als een van de initiatiefnemers. Van Well overleed in 2012.

De Merenwijk telt zo'n 14.000 bewoners. Hij wordt vaak aangeduid als groenste wijk van Leiden, mede door de ligging tegen het groene landschap van de gemeente Teylingen. De populatie is divers: 10 procent heeft een Westerse en 20 procent een niet-Westerse migratieachtergrond. Bezoekers van buiten de wijk zeggen weleens dat de markt op vrijdag bij de Kopermolen op een souk lijkt. Hij wordt bezocht door bewoners uit de hele wijk.