De Voorschotense PvdA fractie vraagt zich openlijk af wat de functie is van het object dat sinds kort in de Voorstraat staat. "Is het een kunstwerk of een (verrijdbare) fietsenstalling?", zegt de partij in een post op Instagram.

Wie weet wat het doel van het voorwerp op wielen voor Het Wapen van Voorschoten is, mag contact opnemen. De partij heeft ook het college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd.