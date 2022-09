De Leidse funrun voor vrouwen, de Leiden Ladiesrun, heeft vrijdagavond 7.369.50 euro opgebracht voor de Stichting Puzzelstuk. Het jaarlijkse wandel- en hardloopevenement voor het goede doel, waarbij vrouwen vijf of 10 kilometer door de Stevenshof lopen, werd dit jaar voor de tiende keer georganiseerd. Mede dankzij het mooie weer kwamen er 650 deelneemster op het evenement af.

Voor een enkele deelnemer is de Ladiesrun wel degelijk een wedstrijd. Op beide afstanden strijden een aantal vrouwen om de eerste plek. "Helemaal omdat Liselotte van den Berg dit jaar niet meedoet", vertelt een van de kanshebbers enthousiast. Van den Berg kwam de laatste acht edities als snelste over de finish van de 10 kilometer. Omdat de run dit jaar niet in haar trainingsschema past doet ze niet mee.

Op de 10 kilometer was Marleen Janson het snelst. Zij was Simone Rodewijk (tweede) en Demi Springer (derde plaats) net voor. De 5 kilometer werd een thuiswedstrijd. Irene Kuin woont op (hard)loop afstand van de start en liet op de 5 kilometer de andere dames achter zich. Tweede was Eeke Landman-Sinnema en het podium voor de derde plek werd bezet door Emila Gvozdenovic.

De medaille die voor iedere loopster bij de finish klaar lag heeft iets speciaals. "We proberen hem ieder jaar bijzonder te maken. Maar omdat het dit jaar de tiende keer is gingen we nog een stapjes verder", vertelt organisator Carla Meskers. Een deel van de medaille kun je loshalen. Dit hangertje kan aan een ketting of armband worden vastgemaakt. "Uniek. En zonder nikkel, dus je krijgt er geen uitslag van."