In een woning aan de Sjahrirstraat in Leiden Zuidwest is eind van de ochtend iemand gereanimeerd. Daarbij werden de hulpdiensten massaal ingezet.

Meerdere ambulances en een ladderwagen van de brandweer werden ingezet en op een sportveldje in de buurt landde een mobiel medisch team om een trauma-arts af te zetten. Die kwam ter ondersteuning van het ambulancepersoneel.

Door het ambulancepersoneel werd één persoon gecontroleerd en voor verder onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht.