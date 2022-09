Op het Leiden Bioscience Park is donderdag groots gevierd dat het hoogste punt van een uniek laboratorium in aanbouw is bereikt. Bristol Myers Squibb openen in 2024 het eerste CAR T-celtherapieproductiecentrum van Europa. Betrokken wetenschappers en bouwvakkers signeerden de laatste balk voor deze het dak op gehesen werd. Daarna werd er gezamenlijk geluncht.

CAR T-celtherapie is een immunotherapie voor patiënten met bepaalde bloedkankersoorten waarbij de eigen cellen bewerkt worden om de kankercellen te herkennen en te vernietigen. De behandeling is pas enkele jaren geleden ontwikkeld.

De komst van de unieke therapie zorgt ervoor dat de behandeltijd van Europesche patiënten flink wordt verkort. In het laboratorium komen vijfhonderd mensen te werken.