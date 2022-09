Leiden staat op de tweede plek in de top 10 van gemeenten met de meeste ongevallen met fietsers. Met gemiddeld 10,4 ongevallen per 10.000 inwoners per jaar is dat ruim het dubbele van gemiddelde in Nederland. Zuid-Holland is met ruim 6,5 fietsongevallen per 10.000 inwoners de onveiligste provincie voor fietsers. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Rijkswaterstaat.

De gemeente Oegstgeest valt op door het hoge aandeel ongevallen met elektrische fietsen. In Oegstgeest gebeuren gemiddeld 7,2 fietsongevallen per 10.000 inwoners. In Zoeterwoude ligt het aantal op 6,7.

Elektrische fiets

Bij een derde van de ongevallen in Oegstgeest is een elektrische fiets betrokken. In Leiden en Leiderdorp ligt dat aandeel op 'slechts' 7 procent.

In Voorschoten gebeuren, vergeleken met het aantal ongevallen in de provincie, relatief weinig ongevallen waarbij een fietser betrokken is. Met 3,1 ongevallen per 10.000 inwoners is dat ook nog eens minder dan het landelijk gemiddelde.

Van alle verkeersincidenten in Zoeterwoude is in bijna 40 procent een fietser betrokken. Dat aandeel ligt in Leiden en Leiderdorp rond de 20 procenten en in Voorschoten bijna 15 procent. In de top 10 onveilige gemeenten staan ook de buurgemeenten Wassenaar (positie 3) en Katwijk (positie 6).