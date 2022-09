De jongen die bijna drie weken geleden van de bodem van zwembad Poelmeer in Oegstgeest werd gehaald, is een paar dagen later in het ziekenhuis overleden. Dat laat de familie van de vijftienjarige jongen weten.

Een badmeester dook op 11 augustus het water in toen hij het kind in het water zag liggen. Na een reanimatie werd de jongen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Afghaanse jongen was samen met een vriendje in het zwembad, vertelde de regiomanager van het zwembad eerder. Het vriendje zou de badmeester hebben aangesproken. "Hij zei in gebrekkig Engels dat ze een spelletje aan het spelen waren en dat er niks aan de hand was", aldus regiomanager Steven van Vliet. "Hij zei: mijn vriendje ligt daar en er is niets aan de hand." De badmeester vertrouwde het niet en keek in het bad. Toen hij de jongen zag liggen, twijfelde hij geen moment en sprong erin. Volgens de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH), die gaat over de regels voor zwemwater, zijn er geen misstanden geconstateerd bij het zwembad. "Op basis van de verslagen niet", laat een woordvoerder weten. Wel heeft de ODMH binnenkort een gesprek met de manager van het zwembad om 'de zaak te bespreken en mogelijke verbeterpunten in het toezicht aan te geven'. De dienst doet geen verder onderzoek naar het incident.