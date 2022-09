Leiden moet zich blijven voorbereiden op de opvang van extra vluchtelingen, ook als de regio daarbij achterblijft. Voorzitter Pieter Krol van de ChristenUnie Leiden houdt vast aan dat standpunt, ook nadat hij in antwoord op eerder gestelde vragen van het college van burgemeester en wethouders te horen kreeg dat Leiden nu wel even genoeg heeft gedaan.

"Deze crisis is van zo'n omvang dat je dat niet kunt zeggen", aldus Krol in het sleutelstad-programma Nieuws071. Tot eind van het jaar moeten er in de Leidse regio nog rum 300 extra vluchtelingen worden opgevangen en Krol vindt dat Leiden daar gewoon plek voor moet maken als die er is.

De gemeente Leiden vangt momenteel 390 vluchtelingen op. Daarvoor zijn eerder al een kantoorpand aan de Schipholweg en een gebouw naast het Alrijne Ziekenhuis aan de Houtlaan ingericht en sinds kort wonen er enkele tientallen oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in een oud schoolgebouw aan de Lammenschansweg. Een dezer dagen trekken bovendien nog zo'n honderd vluchtelingen in het vroegere belastingkantoor aan het Stationsplein. Dat kwam beschikbaar nadat de stadhuisverbouwing was afgerond en de gemeente Leiden het gebouw verliet.

Naast het kantoor van Zorg en Zekerheid Leiden wordt ook nog gewerkt aan het gereed maken van een leegstaand kantoorgebouw voor het huisvesten van circa vierhonderd vluchtelingen. Hier komt voor een periode van vijf jaar een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).