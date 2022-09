Bij het Dobbertje aan de Zijldijk is in de nacht van woensdag op donderdag grote schade aangericht. Een nog onbekende man sloeg met een hamer meerdere ruiten in van het café in Leiderdorp.

Op videobeelden van het Dobbertje komt de dader duidelijk zichtbaar in beeld. Wat er achter de vernielingen zit, is niet bekend. De ruiten werden kort voor 6.00 uur in de ochtend ingeslagen met een hamer.