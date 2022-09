"Iedereen merkt dat energieprijzen aan het stijgen zijn en het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand stijgt mee." Dat zegt wethouder Abdelhaq Jermoumi die Leidenaren die in de problemen (dreigen te) komen door de fors gestegen kosten voor energie en levensonderhoud zich al in een vroeg stadium bij de gemeente te melden.

Jermoumi wijst erop dat de gemeente het eerste loket is voor inwoners die hulp nodig hebben. "Mensen die we kennen, omdat ze bijvoorbeeld een uitkering hebben, krijgen de energietoeslag automatisch overgemaakt. Die hebben dus al 800 euro ontvangen en daar komt binnenkort nog 500 euro bij. Maar mensen die we niet kennen, moeten zich zelf melden. Vraag het aan als je denkt dat je ervoor in aanmerking komt. Die oproep wil ik echt doen." De echte oorzaak van veel betalingsproblemen kan de gemeente niet oplossen. "Want eigenlijk moeten de inkomens natuurlijk stijgen."

Leiden zet fors in op 'vroegsignalering' om problemen door schulden zoveel mogelijk te voorkomen. Wethouder Jermoumi: "Schulden veroorzaken stress en andere gezondheidsproblemen. Niet alleen bij de mensen met schulden zelf, maar ook bij hun kinderen. Het is belangrijk dat mensen snel hulp krijgen. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld het team 'Eerste hulp bij schulden'. Dat komt in actie als woningbouwcorporaties of energiemaatschappijen aan ons melden dat iemand de rekeningen niet meer betaalt. Ze zijn dat wettelijk verplicht." De wethouder vindt het van groot belang dat er snel wordt ingegrepen bij schuldproblematiek. "Je moet mensen het gevoel geven dat er iemand is die met je meedenkt."

Volgens de PvdA-wethouder is er veel dat de gemeente kan doen voor inwoners die in de problemen raken, maar kan Leiden niet alles zelf. Zo is er woensdag een brief aan het Rijk verstuurd namens de veertien studentensteden, waaronder Leiden. Daarin de oproep om ook studenten te compenseren voor de gestegen energiekosten. "Leiden heeft zo'n 15.000 studenten en ook onder hen zijn er veel die de energierekening niet meer kunnen betalen", weet Jermoumi. "Maar volgens de regels van het Rijk zijn zij uitgesloten van compensatie en als gemeente kunnen we zonder extra middelen van de Rijksoverheid niet alle studenten ook de energietoeslag van 1.300 euro uitbetalen." Leiden heeft overigens wel de regels voor bijzondere bijstand verruimd, zodat studenten op die manier toch geholpen kunnen worden. Dat is echter hulp op individueel niveau.

Hoeveel mensen in de problemen zijn of dreigen te komen, weet de gemeente niet precies. Het aantal aanvragen van mensen die nog niet bekend waren, geeft een indicatie, maar wat je niet weet, dat weet je niet. "Dit is pas het begin en we weten niet waar het eindigt", zegt Jermoumi die alles op alles wil zetten om zoveel mogelijk mensen te bereiken met zijn oproep om hulp te zoeken als er betalingsproblemen ontstaan. "Dat doen we op allerlei manieren. Via de Stadskrant, Buzz Leiden, Incluzio. eigenlijk op zoveel mogelijk manieren, want met alleen een bericht op de website ben je er niet. Niet iedereen is digitaal vaardig."