De Leiden Ladiesrun wordt vrijdag weer gelopen. De vrouwen die deelnemen aan de tiende editie van deze 'funrun' in de Leidse Stevenshof, lopen of rennen 5 of 10 kilometer voor het goede doel.

"We hebben deze wijk ooit uitgekozen omdat alle straten in de Stevenshof naar een vrouw genoemd zijn", vertelt organisator Carla Meskers. Toen werd er alleen gerend. "Sinds de 9e editie wordt er ook gewandeld. Het excuus: ik kan niet hardlopen, het gaat dus niet meer op", grapt Meskers.

De opbrengst van de Leiden Ladiesrun gaat naar een goed doel. "Dit jaar hebben we voor de Stichting Puzzelstuk gekozen. Zij bouwen op dit moment een huis in onze wijk waar zestien autistische jongeren met een beperking zelfstandig kunnen wonen en werken." Lopers van de 10 kilometer komen langs de bouwplaats. Het programma start vrijdag om 19.15 uur. "Dan wordt de cheque overhandigd aan het goede doel. Daarna is de warming-up en om 19.30 uur klinkt het startschot", vertelt de organisator. Alle deelnemers starten tegelijk. "Uiteraard is het wel de bedoeling dat de wandelaars achteraan gaan staan, anders hinderen ze de hardlopers." Mannen mogen niet meedoen aan de Ladiesrun, maar zijn toch welkom. "We willen natuurlijk dat er publiek langs de kant staat. En bovendien zoeken we nog vrijwilligers."