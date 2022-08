"De zoveelste dag op een rij, de hele dag non-stop oorverdovend geraas en gefluit van zeer laag overvliegende toestellen. Nu nog steeds. Wéér de hele dag binnen, met gesloten ramen, door moeten brengen." Dit is één van de vele meldingen van vliegtuigoverlast uit Leiden die deze dagen binnenkomen bij Schipholwatch, een stichting die strijdt voor een betere leefomgeving en tegen de verdere groei van Schiphol is op de huidige locatie.

Op sociale media gaat het 'van dik hout zaagt men planken'. "Elke minuut is het weer raak in de Leidse Merenwijk. Wat een terreur. Geluidsoverlast, uitstoot van giftige en kankerverwekkende stoffen", tweet het account Oscar Neil woedend. De meldingen gaan onder meer over permanente vliegtuigherrie boven de Merenwijk. Bewoners worden er gek van, zo melden ze vrij massaal. En over nachtvluchten: "Dat we nooit eens mogen slapen, dat zou de politiek zich aan moeten trekken. Maar ja, die maken zelf ook volop vliegreisjes." Een ander zegt dat een vliegtuig zo laag vloog dat hij kon zien dat het uit Qatar kwam. Weer een ander spreekt op twitter van 'al die tyfus-vliegtuigen boven Leiden'.