De estafettestaking van spoorwegpersoneel die deze week wordt georganiseerd door de vakbonden FNV Spoor, VVMC en CNV treft woensdag het zuiden en oosten van Nederland.

Omdat die regio's minder centraal gelegen zijn, hebben de acties minder invloed op het treinverkeer in de rest van het land. NS meldt dan ook dat de treinen vanaf woensdagochtend buiten de twee genoemde gebieden weer rijden.

NS waarschuwt wel dat er ook woensdag nog vertragingen kunnen optreden als gevolg van de actie van dinsdag. De kans is groot dat daardoor niet alle treinen op de juiste plek staan. "Houd rekening met langere reistijden en vaker overstappen en plan je reis kort voor vertrek in de reisplanner", aldus de Nederlandse Spoorwegen.

In de actiegebieden rijden woensdag geen treinen. Reizigers in en naar die regio's moeten ander vervoer kiezen of hun reis uitstellen. Er kunnen geen bussen worden ingezet. De reisplanner wordt in de loop van dinsdagavond bijgewerkt.

De vakbonden willen een loonsverhoging van 100 euro bruto per maand en een eenmalige uitkering van 600 euro. Als de NS niet aan de eisen tegemoetkomt, dan volgen er mogelijk nieuwe acties.