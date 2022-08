Iedereen met ideeën voor het omzetten van afval in nieuwe producten, kan tot en met 10 september een aanvraag indienen bij de gemeente Leiden.

Die datum sluit namelijk de nieuwste aanvraagronde voor de 'subsidie circulair verwaarden'. Voor iedereen die wel een goed idee heeft om afvalstromen om te zetten in nieuwe grondstoffen, maar september te vroeg vindt, is er in januari nog een subsidieronde.

De gemeente Leiden stelt per ronde 50.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van dit soort plannen. De subsidie per project is maximaal 15.000 euro. Bij een eerdere ronde werd bijvoorbeeld een 'luier-app' ontwikkeld. Het is de bedoeling dat ouders hun kind met behulp van de app sneller zindelijk maken. Dat zou vele honderden luiers per kind schelen.

Wethouder Yvonne van Delft kwam maandagmiddag met twee ondernemers naar de Sleutelstad-studio om de regeling nog eens onder de aandacht te brengen. Ze nam twee aanvragers uit een vorige ronde mee die geld hebben ontvangen voor hun idee. Martijn Braat van conceptontwikkelaar Blauw-druk gebruikte de gemeentelijke bijdrage voor de ontwikkeling van modulaire elementen voor de decors van evenementen en bijeenkomsten. Voorheen werden decors vaak maar één keer gebruikt en nu kunnen de losse onderdelen steeds opnieuw worden ingezet.

Bij Gordijnenatelier Van der Lelie wilden ze iets doen met de resten gordijnstof die bij maatwerk altijd overblijven. Daar wordt nu vaak isolatiemateriaal van gemaakt. Bijvoorbeeld voor de bekleding van de binnenkant van computerbehuizingen.

Meer info over de regeling staat op de website van de gemeente Leiden: Subsidie Circulair verwaarden - Gemeente Leiden