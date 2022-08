De sloop van de gebouwen aan het Stationsplein die plaats moeten maken voor De Geus begint half november. Dat heeft de aannemer in een brief aan omwonenden laten weten. Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden in oktober beginnen, maar dat is met een maand uitgesteld.

Om de omwonenden op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken, is er op 13 september een bewonersbijeenkomst. Hier wordt meer verteld over de werkzaamheden en de planning daarvan. Ook de gemeente is aanwezig om vragen over de ontwikkelingen in het Stationsgebied te beantwoorden. Voor de sloop begint, wordt eerst de bouwplaats ingericht en asbest uit de bestaande bebouwing verwijderd. De sloopwerkzaamheden duren volgens de huidige planning tot januari of februari volgend jaar. Daarna begint de bouw van De Geus. Dit wordt een groot bioscoopcomplex met congresruimte. Eronder komt een enorme fietsenstalling en bovenop de bioscoopzalen worden woontorens gebouwd.