Vakbonden FNV Spoor, VVMC en CNV voeren ook dinsdag actie. Dat wordt de vierde dag van de aangekondigde estafettestaking. De acties zijn dinsdag gericht op Midden-Nederland, maar door de impact van de staking rijden er de hele dag geen NS treinen. De reisplanner wordt in de loop van maandagavond bijgewerkt.

NS spant zich in om Schiphol bereikbaar te houden. Schiphol Airport blijft tijdens de actiedag vier keer per uur bereikbaar vanaf Amsterdam Centraal. NS adviseert reizigers voor Schiphol Airport gebruik te maken van alternatief vervoer. De Eurostar en Thalys rijden wel, de overige internationale treinen rijden niet in Nederland. Ook de treinen van de regionale vervoerders blijven rijden, met uitzondering van de treindienst Alphen-Gouda.

"Utrecht is een plek waar heel veel collega's hun werkdag beginnen", vertelt een woordvoerder. "Vanuit Utrecht rijden collega's normaal gesproken treinen naar alle windrichtingen en werken veel collega's die dagelijks bezig zijn met de coördinatie van personeel en treinen voor het hele land. Als zij het werk neerleggen, heeft dit verstekkende gevolgen voor de dienstregeling in heel Nederland."

Bij eerdere stakingsdagen heeft NS zich tot het uiterste ingespannen om een betrouwbare en verantwoorde dienstregeling te bieden rondom de stakingsgebieden. "Voor de aangekondigde staking van dinsdag zijn alle scenario's op tafel geweest, maar we zien geen mogelijkheid om op een verantwoorde manier een dienstregeling te rijden", aldus de woordvoerder. "We beseffen dat we een groot beroep doen op uw begrip en zelfredzaamheid."