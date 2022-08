Voormalig ADO en FC Den Haag speler Ron de Roode is na een ziekbed op 57-jarige leeftijd overleden, meldt Leidenamateurvoetbal.nl vandaag. De in Leiden geboren De Roode zag 57 jaar geleden het levenslicht in Leiden en liet al snel zien over voetbaltalent te beschikken.

Van 1982 tot 1989 kwam de buitenspeler uit voor FC Den Haag. In het seizoen 1985/86 werd De Roode met ADO ongeslagen kampioen van de eerste divisie en promoveerde hierdoor naar de eredivisie. In het seizoen 1986/87 haalde de club de KNVB bekerfinale, die ADO in het Zuiderpark speelde tegen Ajax. Na een 2-2-eindstand, verloor ADO in de verlenging met 2-4. Maar omdat Ajax in 1987 de Europacup II won en zodoende zijn titel mocht verdedigen in het dat toernooi, mocht ook ADO het seizoen erop uitkomen in de Europacup II. Voor de Haagse club speelde De Roode 177 competitiewedstrijden waarin hij 53 keer scoorde. Van 89 tot 91 werd Willem II zijn club en van 1991 tot 1995 hielp hij Telstar aan overwinningen. Hij speelde daar 233 keer in competitieverband en kwam tot 67 treffers. De Roode werd na zijn voetballoopbaan trainer bij onder meer LFC, Stompwijk'92, UVS en DoCoS. Zijn zoon, met dezelfde voornaam, speelt voor eersteklasser Voorschoten'97. Bij Leidenamateurvoetbal was De Roode 'ambassadeur'. "Wij gaan Ron missen als mens en als ambassadeur van Leidenamateurvoetbal.nl. Ons team bewaart mooie herinneringen aan de bescheiden De Roode. Onze voltallige redactie wenst de familie, vrienden en nabestaanden alle sterkte toe met het dragen van dit grote verlies", aldus Leidenamateurvoetbal.nl. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden