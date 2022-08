De gemeente Voorschoten gaat aanhangwagens, campers, caravans en vouwwagens die langer dan drie dagen op de openbare weg geparkeerd staan wegslepen.

De kosten van het verwijderen van het voertuig zijn voor de eigenaar. Met het handhaven van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) wil de gemeente overlast door te lang geparkeerd vakantievoertuigen tegen gaan.

Voorschoten heeft, net als veel andere gemeenten in Nederland, in de APV opgenomen dat het verboden is om een voertuig dat voor recreatie of voor een ander doel dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben.

Het verbod geldt voor de hele gemeente. Op 1 september 2022 start Voorschoten met het actief optreden tegen langparkeerders.