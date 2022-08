Bij basisschool Montessorischool Apollo aan het Strausspad in de componistenbuurt in Leiden Zuidwest is maandagmorgen de aftrap gegeven voor de E-waste Race waarbij zeven Leidse basisscholen van 5 tot en met 29 september elektronisch afval inzamelen voor hergebruik. Onder elektronisch afval vallen kapotte of oude apparaten met een stekker of een batterij.

Wethouder Yvonne van Delft (Energie, Werk en Inkomen en Cultuur) gaf het startsein aan de leerlingen van groep 7 die vandaag ook les in recycling kregen. Zo hoorden ze bijvoorbeeld hoeveel verschillende grondstoffen er nodig zijn voor een mobiele telefoon (tientallen) en ook hoeveel kilo er nodig is voor de productie van één mobieltje. Slechts de helft van alle apparaten met een stekker wordt nu gerecycled. Als dat niet verandert, raken grondstoffen uitgeput.

Vorig jaar werd in Leiden de Textiel Race georganiseerd. P.C. basisschool Joppensz heeft toen met 10.287 kilo aan ingezameld textiel gewonnen. Dit jaar gaan de kinderen opnieuw de strijd aan en zamelen klein elektronisch afval in, zodat het hergebruikt of gerecycled kan worden. De leerlingen die het meeste e-waste inzamelen, winnen een schoolreisje naar Nemo in Amsterdam.

Veel kinderen hadden vanmorgen e-waste van thuis meegenomen om in de speciale container te gooien. Oude en kapotte mobieltjes en een tablet verdwenen in de container. Wethouder van Delft had een kapotte wekkerradio meegebracht. Ook zaken als een oud toetsenbord, kapotte waterkoker of kapotte kabels en adapters vallen onder de noemer e-waste.

Inktcartridges, losse batterijen en losse accu's vallen niet onder e-waste en mogen dus niet worden ingeleverd. Leidenaren die in de buurt van een van de deelnemende scholen wonen, kunnen van 5 tot en met 29 september 2022 gemakkelijk en gratis hun elektronisch afval thuis laten ophalen door elektronisch afval online aan te bieden op de website www.ewasterace.nl.

Als inwoners van Leiden hun klein elektronisch afval apart inleveren, zorgen zij ervoor dat schadelijke stoffen niet in het milieu terechtkomen en er minder grondstoffen uit de aarde hoeven te worden gehaald. De E-waste Race maakt het gemakkelijk doordat leerlingen het afval bij de inwoners thuis komen ophalen. Als dank voor de bijdrage in de strijd tegen e-waste ontvangen inwoners kortingscodes voor duurzame producten, zoals horloges van Circular Clockworks, koptelefoons van Gerrard Street, sieraden van NOWA en de producten van Build Your Own Robot (BYOR).

De scholen die in Leiden meedoen zijn OBS Woutertje Pieterse, Katholieke Basisschool De Astronaut, Rooms Katholieke Basisschool De Tweemaster, Particulier Onderwijs Winford Leiden, Korte Vlietschool voor ZMLK, Montessorischool Apollo en de Brede School Merenwijk. De E-waste Race Leiden is mogelijk gemaakt door Gemeente Leiden en Kringloop het Warenhuis.